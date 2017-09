Frenético y desesperado. Así se le vio a Jorge Sampaoli en su debut con Argentina en las Eliminatorias para Rusia 2018. La culpa no es del técnico. Primero fue Martino, luego Bauza y ahora el exentrenador de la Selección de Chile. La ‘Albiceleste’ no encuentra el rumbo, se mantiene en puesto de repechaje, aunque ante la duda, el diario ‘La Nación’ trató puso algunas preguntas como respuestas tras los dos puntos sumados en esta fecha doble: el empate a cero ante Uruguay y los errores tras igualar ante Venezuela en el Monumental.



¿Cuáles son los más críticos? El puesto de Paulo Dybala y los cambios que realizó Sampaoli frente a la ‘Vinotinto’. ¿Por qué con el hombre de la Juventus? Ni se discute su importancia, sino que jugando como falso ‘9’ no rinde como se esperaba.



“Si un futbolista de jerarquía ofrece una versión tan desteñida que ya no parece el mismo que brilla en su club, el entrenador está obligado a revisar la situación. Con Dybala sucedió en el amistoso ante Brasil, en el Centenario y también con Venezuela. La reiteración confirma que algo funciona mal. Junto a Icardi, prácticamente como un segundo N°9, no rindió. No encuentra su lugar, a veces parece entorpecer el tránsito ofensivo. Flota en la indefinición y eso lo despersonaliza”, indica el medio argentino en su edición de este jueves.



Con respecto a los cambios, el mismo agrega: “fue difícil comprender el ingreso de Benedetto por Dybala; si quería cambiar la referencia de área porque entendía que el déficit estaba en cómo cerrar las jugadas, la variante era por Icardi. Si prefería ubicar a dos tanques frente al juvenil Fariñez, el experimento no debía durar apenas 12 minutos porque rápidamente salió el N° 9 de Inter. Pastore es una debilidad de Sampaoli y el juego reclamaba pausa, es cierto, pero el DT no puede desconocer que el voltaje del partido también imponía un corazón caliente”.



Argentina está en un punto crítico y así lo miran todos después del lugar actual en las Eliminatorias. Argentina deberá jugarse todo en las dos fechas restantes, en octubre, en las cuales recibirá a Perú y visitará al siempre peligroso Ecuador en los 2.850 metros de altura de Quito.



Brasil, única selección clasificada, vuela lejos como líder con 37 puntos. Uruguay le escolta con 27, por encima de Colombia (26), Perú y Argentina (24 cada uno) y Chile (23).



La eliminada Venezuela se mantiene en el sótano, con apenas 8 unidades. Uruguay y Paraguay serán sus últimos adversarios.



