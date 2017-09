El presidente de Lanús y vocal de la AFA, Nicolás Russo, indicó este jueves que es al entrenador Jorge Sampaoli a quien "le interesa" jugar con Argentina en La Bombonera. No es que se trata de un partido solo con la Selección Peruana, sino que tiene meditado jugar todos los encuentros de la ‘Albiceleste’ en este recinto.



"Yo ya sabía que al cuerpo técnico le interesaba estar en cancha de Boca y vos como dirigente tratas dentro de lo normal que todos los pedidos que te haga el técnico, cumplírselo", reconoció Russo a través de la cadena TNT Sports.



De esta forma, Russo negó las versiones sobre una mudanza de la localía del seleccionado de River a La Boca horas después del frustrante partido ante Venezuela y que la iniciativa fue de cuerpo técnico y no de jugadores ni dirigentes.



Sin embargo, el momento en que surgieron los primeros datos sobre el posible cambio de escenario, el titular "granate" aclaró que el interés de Sampaoli de jugar en Boca viene de antes del partido ante la ‘Vinotinto’ como dejando en claro que la nueva movida no tendría que ver con el decepcionante empate. "Hay un cuerpo técnico nuevo el cual llegó y lo pidió a esto, que no tiene nada que ver con el resultado con Venezuela", apuntó.



"Yo -aclaró Russo- no hablé con Sampaoli nunca pero sabía, hablando con otros dirigentes, que antes del partido con Venezuela a él le interesaba jugar en cancha de Boca", finalizó.



Argentina enfrenta a Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018, en donde Ricardo Gareca tendrá las bajas de André Carrillo, Christian Ramos, Paolo Hurtado y Christian Cueva.



