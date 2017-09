"Es una suerte tenerlo al lado, me ayudará mucho en el futuro. Pero es difícil jugar con él porque lo hacemos en la misma posición. Aunque, en todo caso, me tengo que adaptar yo a él y lo tengo que hacer sentir cómodo. A Messi siempre se lo ve bien". Con estas declaraciones, Dybala se ha ganado un lugar en el banco de Jorge Sampaoli.

Según Daniel Avellaneda, periodista del diario Clarín, Jorge Sampaoli no hizo oídos sordos a las palabras de Paulo Dybala, quien con las mismas dio a entender que no podrá ser el mismo que en la Juventus, debido a que se desempeña en el mismo lugar de la 'Pulga'.

"Cada jugador tiene una personalidad propia. Yo soy Dybala. No es que no me guste que me comparen con Messi, pero él es un jugador que ha ganado cinco veces el Balón de Oro. Tampoco es que estas comparaciones me parezcan absurdas, pero quiero ser yo mismo. No me gusta que me comparen con otro jugador. Quiero tener mi carrera, ganar mis trofeos, anotar mis goles y jugar a mi manera", agregó el argentino.

Si bien tener a Paulo Dybala es importante para Sampaoli, el ex Sevilla lo dejará en el banco, y en su lugar planea poner a un jugador que se desempeñe bien como extremo, para darle así libertad a Lionel Messi, el llamado a ser el guía de la 'albiceleste'.

Jorge Sampaoli alinearía un once distinto frente a Perú. El 'hombrecito' pondría a Romero; Mercado, Fazio, Otamendi; Gago, Biglia, Dí María, Acuña, Messi, Papu Gómez e Icardi.

Con este once, Sampaoli planea hacerle frente a un Perú que viene muy bien armado y con la mentalidad a tope, a pesar de no contar con cuatro jugadores por suspensión. Cueva, Carrillo, Hurtado y Ramos no podrás ser tomados en cuenta por Ricardo Gareca.