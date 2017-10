Oscar Ruggeri actualmente se desempeña como comentarista deportivo en Fox Sports; sin embargo, tiene una grata y larga historia con la Selección Argentina con la que consiguió hacerse de la Copa del Mundo en México 1986.

En conversación con Diario Marca, el exdefensor de la albiceleste explicó lo difícil que es vivir una situación tan compleja como en la que se encuentra su selección. Tensión, Nerviosismo y Ansiedad prima en estos momentos.

"Ganar. Como sea. Porque aunque algunos se pongan colorados, o les moleste, es así: hay que ganarle a Perú como sea. La selección está por encima de todo y de todos. Hay que estar en el Mundial", explicó.

A Lionel Messi, considerado el mejor del mundo por muchos, Ruggeri le envió un claro mensaje con la esperanza que el '10' sea el líder del equipo que necesita:

"Que se enoje. Yo quiero que Messi se enoje. Que le diga al resto ‘vamos, viejo, metan, jueguen’. Si bien tienen personalidades distintas, yo jugué con el otro monstruo, con Diego. Que era un extraterrestre como Leo. Y sabes lo que era cuando venía y te pegaba un grito", agregó

Para Ruggeri faltó alguien en el equipo. Gonzalo Higuaín, que ha sido destrozado por la prensa e hinchas argentinos, era pieza clave para este partido.

"Yo este partido lo jugaba con Higuaín de 9. No me meto en la elección del entrenador, opino con buena intención y es sólo un punto de vista. Pero yo en un partido así creo que no hay que improvisar. Es muy pesada la camiseta argentina. ¿Sabes lo que es ponerse la celeste y blanca y escuchar el himno? Te tiemblan las piernitas, eh".

Ruggeri fue parte de las Eliminatorias rumbo a Estados Unidos '94, Eliminatorias en las que Argentina tuvo que enfrentar el repechaje ante Australia. Finalmente los albicelestes terminarían venciendo por 1-0 y clasificando.