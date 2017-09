Queda menos de un mes para el partido más importante de Argentina en Eliminatorias y Martín Liberman sigue firme en su postura de ser el crítico más ácido de Lionel Messi. En la última edición de su programa 'Liberman en Linea', el popular 'Colorado' ha vuelto a cargar contra el capitán de la Albiceleste.

Lejos de elogiar los tres goles que el mejor jugador del mundo marcó el último fin de semana en Camp Nou contra el Espanyol en el derbi catalán, Liberman le ha pedido enérgicamente a Leo que demuestre la misma eficacia el día que juegue ante Perú, ya sea en 'La Bombonera' o cualquier otro estadio.



"Estamos viendo los goles de Messi. Estos goles que no sirven para nada. Para un pomo. Solo sirve para que los catalanes me rompan las pelotas en el teléfono. Estos tres goles no le importan a nadie. ¡Ojalá se los haga a Perú en la cancha de Boca!", dijo Liberman en su sintonizado programa.

"Yo disfruto de los goles de Messi, pero que los haga contra Perú. No contra el Espanyol de Barcelona. ¡Dale hermano! ¡Hacelo contra Perú y vamos a celebrar todos! Y si lo haces en una semifinal del Mundial, ni te cuento", agregó el también periodista de FOX Sports.