Lionel Messi se casó el último viernes en una gran ceremonia a la que acudieron estrellas de la música y del fútbol. Como es lógico, familiares también estuvieron presentes en el City Center de Rosario, aunque hubo uno que otro que ahora reclama por qué no recibió el parte de casamiento.

El mejor del mundo invitó a tíos, primos, cuñados, sobrinos, a los papás de Antonela, etc., pero se olvidó (o no quiso acordarse) de la hermana de su padre Jorge, Susana, quien se ha presentado en un programa argentino para despotricar contra el '10' del FC Barcelona y su mamá Celia.

"Me da mucha pena porque yo fui a verlo antes de que se fuera a Barcelona y la madre no me abrió la puerta. Me echó y yo no le había hecho nada. Soy muy católica y si él supiera que no disfrutó del abuelo que tenía. Era un abuelo maravilloso, con una gran calidad de persona", contó la tía de Lionel Messi en 'Infama'.

Las declaraciones de Susana Messi encontraron rápidamente respuesta en la hermano de Leo. Desde sus redes sociales, María Sol confirmó que la tía olvidada por los Messi no fue invitada a la boda, pero tiró por la borda la historia que contó.

"Esta mujer nunca vino a mi casa y no fue ni al velatorio de su propio hermano. Es una mentirosa. Nunca en la vida tuvimos relación con ella porque estaba peleada con mi abuelo", dijo la hermana del mejor del mundo.