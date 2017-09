En Argentina piden a Darío Benedetto y Lucas Alario como titulares. Cuando los jugadores extranjeros no rinden de acuerdo a lo esperado, siempre se habla de los futbolistas de Boca Juniors y River Plate. Así ha pasado en los últimos días a raíz de los dos empates de Jorge Sampaoli en sus primeros dos partidos en las Eliminatorias. Argentina está en el repechaje, se juega su pase al Mundial frente a Perú y, en medio de la conversación de ’90 minutos de fútbol’, el periodista Federico Bulos explotó frente a sus compañeros.



“El que no la rompió fue Messi. Messi está en deuda porque todavía no clasificó al Mundial. Messi y todos los técnicos de Argentina. Y Agüero por supuesto. Ni Acuña ni Benedetto pueden objetárseles nada”, señaló el periodista en medio de la transmisión en vivo.



Muchos argentinos le reclaman más participación a Leo Messi como si un jugador ganara un partido solo. Leo fue figura para que Argentina vaya a dos finales de la Copa América, así como la final del Mundial, pero en un país, en donde la fiebre del fútbol está en todos lados, se dice que el argentino se encuentra en deuda porque aún no ha ganado nada.



Argentina cierra las Eliminatorias frente a Perú de local y Ecuador en el Atahualpa de Quito. Sampaoli y la ‘Albiceleste’ se juegan la vida en dos duelos que todo un país espera que se reedite con triunfos. Messi, Di María y compañía buscan el triunfo ante todo. ¿Qué pasará finalmente?



