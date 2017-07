El argentino Diego Armando Maradona felicitó hoy a Leo Messi por su boda con Antonella Rocuzzo, a pesar de no haber sido invitado a la celebración, y calificó a la estrella del Barcelona de "excelente" persona.



"Mis felicitaciones. Que tenga muchos hijos sanos. Él sabe que lo quiero mucho. La invitación a la boda se perdió por alguna parte, pero eso no cambia mi opinión sobre él", dijo Maradona según medios rusos.



Maradona, que llegó ayer a Rusia, aseguró que Messi "es un buen deportista y una excelente persona".



En cuanto a la selección argentina de fútbol, le deseó todo lo mejor con vistas al futuro, pero no a su nuevo seleccionador Jorge Sampaoli. "Considero que el nuevo seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, es un traidor y yo no hablo de traidores", apuntó.