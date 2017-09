Los rumores quedan en solo eso: rumores. Se decía que Lionel Messi no lo quería a Mauro Icardi en la Selección Argentina y que todos apoyaban a Maxi López. Diego Maradona había declarado decenas de veces que el delantero del Inter de Milán no debía ser llamado nunca, por lo que le hizo a su compañero y examigo. No obstante, la decisión sorprendió a todos cuando Jorge Sampaoli decidió convocarlo y ubicarlo de titular en el último partido de las Eliminatorias. ¿La respuesta? No se había hasta que posteó una foto en Instagram.



Leo Messi publicó la fotografía en donde puede verse la “buena onda” que lleva con Icardi. El objetivo es claro: la clasificación al Mundial de Rusia. Argentina enfrenta este martes a Venezuela en un partido en donde la ‘Albiceleste’ debe conseguir sí o sí los tres puntos y en donde Icardi como Messi serán los delanteros que comanden el ataque de Sampaoli. El Monumental de Núñez alborotará el estadio a favor de los dirigidos de ‘Sampa’.



La magia del mejor futbolista del mundo fue insuficiente para sacar del letargo a la nueva Argentina que dispuso Jorge Sampaoli ante Uruguay, en un clásico del Río de la Plata aburrido y con poco riesgo en los arcos.



Con Venezuela en el Monumental de Buenos Aires -adonde regresa la selección tras el fallido proceso del 'Patón' Bauza-, Argentina necesita la victoria para abandonar la zona de repesca y darle valor al 0-0 que se trajo de Montevideo.



Messi, Icardi, Dybala y Di María volverán a ser el eje ofensivo de una Argentina que no debería sufrir ante la eliminada pero brava Venezuela, ahora proyectada a clasificar a Qatar 2022 con sus subcampeones mundiales Sub 20.