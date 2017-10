Lionel Messi y el insulto a Ruggeri en el vestuario en medio de la clasificación al Mundial

La euforia en el vestuario de la selección argentina estaba todavía en su punto de ebullición. En ese preciso momento, Oscar Ruggeri cruzó la puerta interna del Estadio Atahualpa que separaba la intimidad del plantel de la exposición absoluta por la presencia de la prensa.



El popular ‘Cabezón’ saludó uno por uno a los jugadores, pero el momento clave llegó cuando se topó con Lionel Messi. "No sabés el abrazo que me dio", confesó el ex defensor campeón del mundo en 1986 en Fox Sports.



"Le dije 'qué partido jugaste, la rompiste'. Me dijo: 'Gracias, hijo de puta. No sabes qué alegría tengo'", reflejó Ruggeri el pícaro comentario que le realizó la Pulga, que habitualmente muestra seriedad ante las cámaras.



"No sabes lo que festejaron ahí adentro, lo que gritó él. Todos. Estaban todos… Había un par de pibes llorando. Se sacaron un edificio de encima", analizó el ex futbolista devenido en panelista deportivo.



En contraposición con lo que comentó Gabriel Batistuta hace unos meses, el ingreso de Ruggeri al vestuario fue bien recibido por los integrantes de la selección argentina: "Me puso muy contento, porque entré al vestuario y me abracé con todos los pibes. Con un respeto. Me levantaban, me gritaban. Me emocionaron. La verdad que eso es muy lindo. Agradecido, porque sé que en el vestuario no es fácil entrar y que te reciban, o meterse".



Jorge Burruchaga, actual manager de la Selección, mostró su felicidad por la presencia de su ex compañero en diálogo con el programa radial Jogo Bonito: "La participación de Ruggeri fue importante. Sabemos la importancia que tiene en la selección argentina".



Este fue el polémico gol de Gabriel Torres ante Costa Rica. (YouTube)