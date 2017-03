Lionel Messi no juega hoy contra Bolivia en La Paz según Fox Sports

Parece que le llegó la hora Lionel Messi. De acuerdo a informaciones de Fox Sports, el Comité Regularizador de la AFA ha sido informado este martes por la FIFA de que el ‘Patón’ Bauza no podrá alinear este martes al delantero del Barcelona frente a Bolivia en La Paz. Pese a que aún no hay información oficial del caso, medios argentinos han confirmado que les ha llegado información del ente albiceleste sobre la situación de Leo en la actualidad.



Al parecer, el atacante ‘albiceleste’ sería sancionado solo con dos fechas y las cuatro como se ha venido especulando en las últimas horas. De este modo, y de confirmarse que Lionel Messi no está en el partido en La Paz, el atacante tampoco podrá jugar contra Uruguay en Montevideo, en un partido programado 31 de agosto de este año.



De no tener a Leo en el equipo, el ‘Patón’ Bauza apostaría por Sergio Agüero para que haga compañía a Lucas Pratto en el ataque de Argentina contra Bolivia.



Messi igual viajará a La Paz con todo el plantel, dado que después de ese vuelo chárter, el futbolista viajará a Barcelona para incorporarse a los entrenamientos al mando de Luis Enrique. ¿Cómo le irá al ‘Patón’ sin su mejor jugador? Los números sin Leo son muy inciertos, especialmente cuando se puesto se encuentra en duda en las últimas horas.



