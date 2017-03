Lionel Messi no jugará en La Paz y Bolivia lo lamenta: esto dijeron sus hinchas

Lionel Messi ya ha jugado dos veces en el Hernando Siles, en ningún partido pudo marcar la diferencia, pero tratándose de uno de los mejores del mundo, todos sus aficionados esperan ver destellos del jugador cada vez que viaja por las Eliminatorias Rusia 2018. Tras conocerse la noticia de que Leo fue suspendido por cuatro fechas, varios hinchas expresaron su tristeza en declaraciones que pudo recoger el diario Olé en su edición digital.



“¿No juega Messi? No lo puedo creer. Hace un montón que estaba esperando este partido para llevar a mi hijo que lo vea en la cancha”, indica Carlos en declaraciones al medio argentino. Del mismo, Rubén expresó su pesar al enterarse de esa noticia. “Nosotros queríamos ganar con Messi en cancha, para que no haya otra excusa”.



Hasta el propio Alejandro Chumacero, figura de The Strongest, contó que tenía esperado ver al delantero argentino en el Hernando Siles. Si antes tenía su firma, ahora esperaba cambiar de camisetas con Leo. “O un short o una media”, agregó el mediocampista.



Argentina enfrenta a Bolivia en Paz con la consigna de llevarse los tres puntos. El futuro del ‘Patón’ está en un momento incierto, dado que se piensa en Jorge Sampaoli en su sustituto para la próxima fecha de las Eliminatorias.



Lionel Messi no juega hoy contra Bolivia en La Paz: el 'Patón' busca un cambio urgente

