Martín Liberman es uno de los periodistas más críticos de Argentina. Sus palabras vienen desde meses pasados en el que estaba el técnico Edgardo Bauza. Cuando el 'Patón' dirigía al elenco albiceleste, sostuvo que Lionel Messi se encargaba de "llamar a sus amigos" al equipo.

La situación, para él, no ha cambiado tras la llegada de Jorge Sampaoli procedente del Sevilla. Así lo dio a entender en la última edición del programa 'Liberman en Línea'.

"El técnico es el líder, guía y bandera. Tiene que tener autoridad moral y de conducción por sobre todo jugador, hasta de su capitán, hasta de cualquier figura, llámese Messi. Basta de chuparle las medias, ¿o tienes miedo que te saquen", dijo Liberman.

En su programa, añadió que no ve sentido en la llamada de Sergio Agüero. No lo hizo entrar en los cotejos frente a Uruguay y Venezuela, ambos empates por Eliminatorias Rusia 2018.

"La coyuntura me lleva pensar que Sampaoli llamó a Agüero porque es amigo de Lionel Messi, como siempre dije, los 'amigos de Lionel'. En qué otro escenario va a recurrir al 'Kun'. La historia me lleva a pensar que vino porque es su mejor amigo. Si no lo usa y tiene otras prioridades, no lo considera. No lo traigas más, hermano", añadió.