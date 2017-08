Lionel Messi y el sugerente nuevo tatuaje que se hizo en sus vacaciones

Leo Messi se estrenó con un gol en el Trofeo Joan Gamper el pasado lunes con el Barcelona y ahora se entrena para el partido de ida por la Supercopa de España frente al Real Madrid. El delantero argentino, sin la compañía de Neymar, tiene que confiar en Gerard Deulofeu para las asociaciones a falta de la oficialización del fichaje de Philippe Coutinho o Ousmane Dembélé. La dirigencia ya trabaja con ambos jugadores, Barza espera finiquitarlos en los próximos, mientras que Leo solo debe concentrarse de cara a los partidos oficiales.



No obstante, algo que hizo en su última fotografía en Instagram es el nuevo tatuaje que tiene en la zona inguinal. Se comenta que el tatuaje es un beso de Antonella, aunque este no se puede corroborar, dado que hasta el momento no ha mostrado el total de este.



El nuevo tatuaje que se ha podido observar de Messi.

Por otro lado, Leo Messi se convirtió en el máximo realizador de la historia del Trofeo Joan Gamper, después de haber firmado una diana en el partido contra el Chapecoense brasileño en el Camp Nou, en el minuto 28, tras una asistencia de Deulofeu.



El futbolista argentino suma ya ocho goles en el habitual encuentro de presentación del conjunto azulgrana ante su afición. Asensi, Txiki Begiristain y Hristo Stoichkov atesoraban siete cada uno, por lo que el internacional argentino lidera en solitario esta particular clasificación en el Gamper.



Messi se ha mostrado muy activo durante todo el amistoso, con ganas de marcar y de agradar a sus seguidores. El crack de Rosario, que ha sido, sustituido en el minuto 77, ha sido el jugador del Barcelona más ovacionado por el público en la presentación del equipo en el Camp Nou