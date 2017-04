Maradona: la insólita respuesta que le dio Konami y la donación que hará su gana su juicio

¿Quién no ha usado a Maradona en un juego de PES o en el FIFA? Desde el chico que no lo vio jugar hasta el adulto que ansía poder hacer un gol como a Inglaterra en el 86 o las genialidades que hizo el delantero en los 80 como inicios de los 90. El Diego es uno de los mejores jugadores de la historia, no cabe duda de eso y su imagen es devoción para quienes tratar de revivirlo en el videojuego. Sin embargo, ‘Marado’ no se encuentra muy a gusto por qué no se le dio un solo peso o dólar para usar sus imágenes en el PES2017.



“Ha habido informaciones sobre el uso no autorizado de PES 2017 de futbolistas en el juego, pero estamos respetando esos derechos de forma, de acuerdo a los acuerdos con los propietarios de la licencia”, explicó Konami en una respuesta general en lo que también se encuentra vinculado el ‘10’ argentino en esa queja formal de exfutbolistas.



No obstante, la respuesta no ha caído del todo bien a Maradona, quien a través de su cuenta de Facebook, explicó lo que hará con la marca japonesa. “Ahora Konami dice públicamente que el Barcelona le cedió los derechos de mi imagen. Pero ¿en qué cabeza cabe que a la selección argentina la pueda manipular el Barcelona? ¡Y mucho menos Konami!



A mis 56 años ya no me estafan más… Konami, a vos te digo: te vas a comer un juicio millonario, y toda la plata que te saque la voy a usar para hacer canchas de fútbol para los chicos pobres. Y ahí sí, van a poder jugar a algo limpio”, explicó Diego.

Todo el tema se encuentra en manos del abogado Matías Morla. ¿En qué terminará el caso? Todo haría indicar que el albiceleste le ganará el juicio a Konami.