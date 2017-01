Diego Armando Maradona está repleto de contradicciones. A veces dice algo agradable y, otras cuantas, todo lo contrario. Esta vez, en una entrevista con TyC Sports, no dudó en elogiar a su compatriota, y sucesor, Lionel Messi.



El campeón del mundo con la selección argentina soltó un "jamás vi algo igual" al hablar de Messi. Agregó, también, que el actual diez argentina "es grande, con o sin la Copa del Mundo (...) Le agradezco a Dios que sea argentino".

Recordemos que, luego de la premiación 'FIFA The Best', Maradona se mostró decepcionado con el jugador del FC Barcelona por no asistir a la gala. "Desde casa mirando la televisión no se le puede pelear nada a nadie, acá sí se puede pelear" señaló.

Hoy, Maradona es embajador de la FIFA; mientras que Messi sigue irradiando su magia por todos los terrenos de juego. Dos de los mejores jugadores de la historia que los argentinos tienen la suerte de llamarlos compatriotas.



