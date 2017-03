Lionel Messi y Mariano Andújar han compartido camerino en la selección de Argentina. En ella, a pesar que el portero no era habitual titular, pudo conocer la personalidad del delantero del Barcelona, la cual le generó una muy buena impresión. En este momento, donde la estrella 'gaucha' se encuentra en el ojo de la tormenta, el guardameta habló en un canal de televisión para dar su opinión.

"Messi no debería venir más a la Selección. ¿Para qué va a venir, para que lo chiflen? Nadie lo valora. Dicen que no juega igual que en el Barcelona o que no tiene ganas. Y cuando dijo que no venía más le pusieron los carteles en la 9 de Julio", indicó el guardameta de Estudiantes de la Plata.

Mariano Andújar se siente muy molesto cuando las críticas a Lionel Messi se hacen recurrentes, sobre todo cuando hablan del compromiso del delantero argentino para con la selección dirigida por Edgardo Bauza.

Sobre las finales perdidas en la Copa América 2015 y la Centenario, el portero fue muy tajante. "No es fácil ganar. Hay que bajar a tierra", concluyó.