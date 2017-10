Martin Liberman: “Ayer pusieron mi imagen con la camiseta de Perú. Así les fue bobitos”

Martin Liberman es un personaje que genera bastante polémica en Argentina. Sus comentarios se han vuelto ácidos y en medio de la “crisis” de su país, los usuarios en redes sociales no dudaron en atacar al periodista que siempre critica a Leo Messi, Sampaoli y el resto de jugadores albicelestes que no pudieron asegurar la clasificación para Rusia 2018.



Tras el empate frente a la Selección Peruana en la Bombonera, muchas personas no dudaron en mandarle mensajes a Liberman como crear memes del pésimo momento de su Selección. Ante ello, y en medio de su programa en vivo, el argentino atacó a todos: “Qué vergüenza humana. Ayer pusieron mi imagen con la camiseta de Perú, que dicho sea de paso, así les fue bobitos. Poca suerte, giles de goma”, señaló Liberman en su programa de radio.

“Pregúntenle a Cristiano qué le fue cuando lo vine a visitar […] Los miserables que están del otro del tecladito. Las cosas que dijeron de Gago. Los fracasados, los gorditos. Los miserables que están detrás”, añadió el presentador a su discurso sobre los cibernautas.



En cuanto a Argentina, la última vez que Lionel Messi vio la inauguración de una Copa del Mundo por televisión, la ahora superestrella del fútbol era un chico a punto de cumplir 15 años, que acababa de completar su tratamiento hormonal para estimular el crecimiento y apenas empezaba a brindar destellos de su talento singular en las divisiones infantiles del Barcelona.



Eso fue en 2002, cuando una selección de Argentina dirigida por Marcelo Bielsa y encabezada por figuras como Juan Sebastián Verón y Gabriel Batistuta sufrió una inesperada y traumática eliminación en la fase de grupos en Corea del Sur-Japón. Quince años después, y con tres Mundiales en las costillas, Messi tendrá que frotar su varita mágica una vez más para evitar que la Albiceleste sufra una injuria todavía mayor y se ausente de la Copa del Mundo por primera vez desde 1970.



Argentina llega a su duelo del martes en Ecuador por la última fecha de la eliminatoria sudamericana en el sexto puesto de la tabla, fuera de los cuatro primeros que clasifican a Rusia y del quinto que accede a un repechaje contra Nueva Zelanda. Un triunfo en Quito asegura a Messi y compañía al menos el playoff intercontinental, e incluso podría otorgarles el boleto directo con una combinación de resultados. Un empate o un revés, y quedan a merced de otros resultados.



