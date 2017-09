Mauro Guevgeozián es de esos jugadores que siempre dejan huella en los equipo donde milita, sobre todo en este continente, donde el pundonor, esfuerzo y 'garra' es valorada enormemente. Esas características venían por montones en el 'armenio', quien ahora milita en el Newell's Old Boys, uno de los grandes de Argentina.

A sus 31 años, Mauro Guevgeozián empieza una nueva juventud futbolística en el mejor momento de su carrera. Tras haber pasado por diversos equipos del continente, el uruguayo ha logrado formar un carácter competitivo y es ahora uno de los delanteros más auspiciosos del fútbol argentino.

En el 2014, cuando militaba en Alianza Lima, Guevgeozián fue convocado por la selección de Armenia para los amistosos ante Alemania, Argelia y Emiratos Árabas Unidos. Eso sí, su convocatoria fue en calidad de 'invitado'. Él mismo lo dice.



"Fui a jugar, como invitado, amistosos contra selecciones que iban al Mundial 2014. Jugué contra Alemania allá, en una gira europea. Aclaro que no estoy nacionalizado. Porque en todos lados dicen eso, pero no es así", concluyó.

En ese año, Guevgeozián vivía una temporada de ensueño con Alianza Lima. Era el delantero goleador y el equipo se sentía seguro con él. Fue entonces que le tocó defender a Armenia, posibilidad que tenía debido a que sus abuelos cuentan con dicha nacionalidad.

En el 2015, fue convocado por Armenia con miras a la Eurocopa 2016 que se desarrollaría en Francia, pero no se dio por un problema de papeles. "Pude haber jugado la Eurocopa también, pero por un problema de papeles no llegué. Ahí sí me tenía que nacionalizar", dijo en una entrevista a Olé, dejando en claro que no tiene ninguna intención de contar con la nacionalidad del país europeo, dejando abierta la posibilidad de una convocatoria a la selección de Uruguay.

El ex Alianza Lima no ha perdido la humildad. Sigue siendo ese delantero fuerte y con mucha fuerza que siempre quiere hacerse notar. Lo logró en el equipo peruano, en el Bucaramanga de Colombia y en el Temperley de Argentina. Ahora, espera hacer lo mismo en Newell's.