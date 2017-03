Messi insultó al juez de línea en Eliminatorias: ¿qué dijeron los árbitros al respecto?

En el partido entre Chile con Argentina habían señalado que no habían escuchado los insultos de Lionel Messi y varios días después del incidente, el árbitro San Ricci y su terna lo han vuelto a confirmar al máximo ente del fútbol. Ellos no oyeron nada fuera de lo normal por parte del delantero del Barcelona. De acuerdo a las declaraciones de los cuatro réferis, los comentarios de Leo les parecieron como algo propio de un futbolista en un partido de juego.



Como es sabido en las últimas horas, un video de parte de medios argentinos - y viralizado por todo el mundo - fue el motivo para que la FIFA analice el caso del ‘10’ en cuanto a su situación en las Eliminatorias para Rusia 2018. El organismo rechaza toda clase de agresiones, como lo fue el caso del ‘Albiceleste’ en un momento de tensión tras un partido que la Argentina apenas había podido superar a la ‘Roja’ con un gol de penal del propio Leo.



A continuación, te presentamos las declaraciones de los cuatro involucrados con respecto a las palabras usadas por uno de los mejores futbolistas del mundo.



Sandro Meira Ricci (árbitro principal): "No escuché lenguaje ofensivo de parte de Messi o ningún otro contra mi persona, a parte de las quejas normales de los jugadores (especialmente levantando las manos). Si hubiese escuchado cualquier palabra ofensiva, habría actuado conforme a las reglas de juego".



Emerson Augusto do Carvalho (primer asistente): "Después de que pitase una falta contra Messi, que estaba junto a mí, al final del partido, vi que se quejaba contra dicha falta levantando sus manos y diciendo algo que en ese momento no entendí. Solo después, a través de la prensa, entendí que se trataba de un insulto".



Marcelo do Carvalho (segundo asistente): "No escuché ningún lenguaje ofensivo de Messi".



Dewson Freitas da Silva (tercer asistente): "No he oído y no vi nada en relación con este hecho. Siquiera porque después del inicio de la final estaba fuera del campo de juego, yendo a saludar y a felicitar a mis compañeros, que ya estaban camino al vestuario. Nada para informar sobre el tema”.



WWE: Goldberg conectó una brutal 'lanza' a Brock Lesnar antes de WrestleMania 33 (VIDEO)

LEE TAMBIÉN: