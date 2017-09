Argentina parece estar dividida en dos: los que piensan que la Albiceleste irá al Mundial y los que no. Para un país que vive el fútbol de una manera tan ferviente, los momentos que pasa la Selección de Jorge Sampaoli en las Eliminatorias es una crisis parecida a la del 94 o 2010. Argentina puede quedarse fuera de la Copa del Mundo, debe definir su pase ante Perú y Ecuador y los periodistas, previo a los duelos del 5 y 10 de octubre, salen a atacar a los jugadores. Uno de ellos fue el periodista Leonardo Farinella en su programa de TyC Sports.



“Argentina hizo todo mal, no merece ir al Mundial”, declaró el periodista en ‘Estudio Fútbol’ con relación a los problemas dirigenciales, el hecho de que la Selección haya tenido tres técnicos en el proceso de las Eliminatorias (Martino, Bauza y Sampaoli), así como el momento de los referentes del extranjero, quienes no han marcado una diferencia a nivel de selección.



La charla en 'Estudio Fútbol', programa deportivo de TyC Sports.

Por otro lado, el periodista también tuvo palabras hacia Leo Messi como Sampaoli. “Messi no la está pasando bien en la Selección y Sampaoli no tenía la necesidad de verlo a Barcelona”. Para él, el tema es claro. Si Sampaoli ya conoció a Messi, ¿por qué volver a Europa? Para otros, en cambio, puede ser diferente. La conversación en el ‘Viejo Continente’ puede ser definitiva para convencer a los jugadores de ‘matarse’ en los últimos dos partidos de Eliminatorias.



Messi marcó un ‘póker’ en el último partido del Barcelona por La Liga Santander, Icardi anotó uno con el Inter de Milán y Dybala juega este miércoles con la Juventus. Juegan bien en Europa, la pasan mal en conjunto en Argentina. El periodista, como otros, están incomodos porque la Albiceleste no encuentra la solución en las Eliminatorias.