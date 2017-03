Periodistas de Fox Sports critican a Arturo Vidal: “Es un borracho”

Arturo Vidal o el ‘Rey Arturo’ como se le conoce en Europa es uno de los mejores jugadores en su posición. Pocos tienen la presión y el ritmo como el volante chileno. Vidal te ‘come’ la cancha, marca goles, asista, cumple con las órdenes tácticas y hace todo por ser cada vez mejor. No todo por nada ha jugado en grandes equipos de Europa y es del interés de otros siempre en un mercado de verano. Sin embargo, analistas de Fox Sports no piensan igual.



► ¿Habrá revancha? Las probables alineaciones del Argentina-Chile [FOTOS]



En el programa Fox Sports Radio, Juan Carlos Pellegrini y Sebastián Vignolo tuvieron mensajes hacia el volante de la Selección de Chile. “Que no maneje, es un borracho”, dijo Pellegrini, mientras que Vignolo indicó “que le saca”. Polémico como siempre en redes sociales, Vidal es la manija de ‘La Roja’ para seguir con la intención de clasificar al Mundial.



Del mismo modo, Martin Liberman, siempre polémica, señaló que “Chile no existe ante Argentina” en unas declaraciones bastante contradictorias, dado que el equipo sureño ha derrotado a la albiceleste en las últimas dos finales de la Copa América.



Argentina recibe a Chile por la fecha 13 de las Eliminatorias para Rusia 2018. La consigna del ‘Patón’ Bauza es ganar o ganar, pese a que nunca se ha llevado un triunfo en el Monumental de Núñez en su carrera como técnico. ¿Podrá hacerlo este jueves?



Christian Cueva

LEE TAMBIÉN: