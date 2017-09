Continúan la polémica e incertidumbre por conocer el estadio donde se jugará el duelo de las Eliminatorias entre Argentina y Perú, el próximo 5 de octubre. Si el Monumental de River Plate o la Bombonera de Boca Juniors, lo cierto es que todo se definirá en las próximas 24 horas, según se informó en el programa FOX Sports este lunes.

► "No es verdad que Perú no quiere jugar en la Bombonera"

Recordemos que el último jueves 9 de setiembre, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) pidió de manera formal a la FIFA la habilitación del recinto 'xeneize' como sede alternativa para que la ‘albiceleste’ reciba a la 'blanquirroja', y hasta ahora se está a la espera de la respuesta de la entidad.

El periodista de Fox Sports, Federico Bueno, reveló que el dilema por conocer el escenario de juego se definirá en las próximas 24 horas.



"Las autoridades de mayor decisión de la AFA me confiaron que esto se resuelve hoy o a más tardar mañana. Si entre lo que queda de la jornada de hoy y la jornada de mañana no hay ningún avance, el partido se juega en el Monumental porque no hay tiempo para cambiar de escenario", aseguró Bueno para 'Central Fox'.

#CentralFOX | @FedeBuenoFOX contó cuáles son las chances de cada uno de los estadios para el duelo Argentina - Perú. pic.twitter.com/z9FGpAZepX — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 de septiembre de 2017

Cabe resaltar que es la FIFA la que habilita el nuevo escenario, en este caso la Bombonera, y serán las autoridades argentinas las que decidan, ya con el visto bueno, dónde se juegue el partido.



Aunque, según también contó Federico Bueno, si bien la aprobación le pertenece a la FIFA, "la decisión es de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL)".



"La inspección sobre el estadio la hace CONMEBOL , no FIFA. Seguramente saldrá alguna aprobación final del ente madre del fútbol mundial, pero la inspección será de la Confederación Sudamericana de Fútbol", añadió.