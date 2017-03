Riquelme: "En Sudamérica, Sergio Ramos no haría ni un gol"

Una voz autorizada. Juan Román Riquelme concedió una extensa entrevista al programa argentino 'Pasión por el Fútbol', y repasó la actualidad futbolística de Boca Juniors, la selección de Argentina y de los principales jugadores europeos. El ex jugador 'xeneize' no se guardó nada y dijo las cosas claras. Admitió que el equipo que dirige Bauza no es el mismo cuando Lionel Messi está ausente y que, al cuadro de Schelotto, le hace falta una pausa que sirva como medio para llegar más limpiamente al área rival. Sin embargo, Sergio Ramos fue su primera víctima.

►Crean solicitud para que se repita el partido del Madrid con Betis por supuesta ayuda arbitral

“Acá en Sudamérica marcan distinto, a Sergio Ramos no le dejarían arrancar, lo marca Samuel y no hace un gol. Yo creo que a Godín no le cabecearía tanto”, dijo Riquelme, ejemplificando las diferencias en el marcaje del fútbol argentino con el español.

El ex jugador de la Villarreal de España habló claro sobre la actualidad de la selección de Argentina. “Argentina sin él (Messi) es un equipo normal. Pero eso es lógico. Es el mejor jugador del mundo. Lo mismo sería si al Real Madrid le sacas a Cristiano Ronaldo”

Sobre Boca Juniors, Juan Román Riquelme aseguró que, a pesar de estar puntero en el Torneo Argentino, le falta ser más ordenado a la hora de jugar.

"Creo que necesita un poco de pausa. Pasa la mitad de la cancha muy rápido. (Boca) Te puede hacer tres goles en 20 minutos como a Quilmes el año pasado. También sé que el día que el contrario haga un gol primero, se le va a complicar. Es difícil esa pausa porque Centurión tiene esa forma de jugar, no tiene pausa. Pavón tampoco. Junior Benítez tampoco. A Bentancur no le podemos pedir que haga todo. No sabemos si va a ser un grandísimo jugador o uno normal", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...