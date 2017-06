River Plate y su saludo a Boca Juniors por la obtención del título del Torneo Argentino. 

De eso se trata. River Plate felicitó a Boca Juniors por la obtención del título del Torneo Argentino y escogió su cuenta oficial de Twitter para hacerlo público, en medio de los festejos de los 'Xeneizes'.



El Club Atlético River Plate felicita a @BocaJrsOficial por haber obtenido el Campeonato de Primera División 2016-2017. — River Plate (@CARPoficial) 25 de junio de 2017

Las repercusiones no se hicieron esperar. Siempre por la misma red social, tanto hinchas de River como de Boca también comentaron y se hicieron presentes, con mensajes tanto a favor como en contra.

La relación entre los clásicos y más populares cuadros de Argentina no pasa por un buen momento. Hace unas semanas, el presidente 'Millonario', Rodolfo D'Onofrio, reconoció que las relaciones con su par de Boca, Daniel Angelici, era "parecida a la de Rusia y Estados Unidos en su momento, no de guerra pero sí fría".



Y, desde luego, la respuesta no se hizo esperar y fue contundente: "Si D’Onofrio tiene frío debe ser porque está mucho en la cancha de River".