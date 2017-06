River Plate derrotó con lo justo a Aldosivi por la fecha 29 del Torneo Argentino. Ya con Boca Juniors campeón, los 'millonarios' centran sus fuerzas en otro objetivo: asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2018.



Lucas Martínez Quarta anotó el gol de River a los 69 minutos, luego de recoger un rebote del arquero Matías Vega tras un tiro libre de Gonzalo Martínez.



"Se nos hacen difícil estos partidos, tuvimos unos resultados negativos pero hoy conseguimos ganar y logramos un lugar en la Copa (Liberatores) del próximo año, ahora hay que seguir porque no nos podemos quedar con esto", dijo el capitán de River, Leonardo Ponzio.



"Ahora el próximo objetivo es Guaraní (de Paraguay)", agregó haciendo referencia al rival de octavos de final de la actual Libertadores.



Así jugaron



River Plate: Batalla; Moreira, Maidana, Martínez, Casco; Ponzio, Rojas, Fernández; Martínez, Driussi, Alario.



Aldosivi: Vega; Quílez, Alegre, Galván, Arias; Brum, Sosa, Yeri, Lugüercio; Bandiera, Medina.



PAÍS HORARIO México 07:30 p.m. Perú 07:30 p.m Ecuador 07:30 p.m Colombia 07:30 p.m Chile 08:30 p.m Argentina 09:30 p.m

Para ello, deberá superar a Aldosivi, pero no será fácil, ya que el 'Tiburón de Mar del Plata' está peleando por no descender y debe conseguir todos los puntos que quedan de aquí hasta el final del certamen.

Marcelo Gallardo ya avisó que no se guardará nada, y si no hay inconvenientes físicos, el Millonario irá con los mismos once que perdieron ante La Academia, con el equipo que sale de memoria, incluyendo a Augusto Batalla, muy cuestionado por los reiterados errores.



Recordemos que River estuvo muy cerca de quitarle el título a los 'xeneizes', cuando a cuatro fechas del final, llegó a ponerse a sólo un punto de Boca, pero cuando estuvo contra las cuerdas el equipo auriazul reaccionó con dos triunfos contundentes sobre Independiente (3-0) y Aldosivi (4-0), mientras que los 'millonarios' naufragaron en sendos clásicos ante San Lorenzo (1-2) y Racing (2-3).

River Plate vs. Aldosivi: alineaciones probables:



River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Ariel Rojas; Sebastián Driussi y Lucas Alario



Aldosivi: Matías Vega; Ismael Quilez, Alan Alegre, Jonatan Galván, Franco Canever; Nahuel Yeri, Roberto Brum, Pablo Lugüercio, Leandro Sosa; Nicolás Miracco y Antonio Medina