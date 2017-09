Christian Chávez fue la figura de Wilstermann y muchos no entendieron su cambio a los 64 minutos del partido luego de que el equipo de Mosquera estuviera 2-0 arriba en el marcador y listo para decretar la goleada en Cochabamba. El cuadro boliviano mandaba en casa, el técnico peruano decidió probar con un cambio para darles oxígeno a los once jugadores en el campo, hecho que no le gustó nada a Christian Chávez, puesto que la variante era él mismo.



Chávez entró en lugar de Rudy Cardozo y el ex jugador de Boca Juniors se fue molesto directo a la banca de suplentes, sin ni siquiera saludar a nuestro compatriota. Ha pasado una semana de aquel partido en Bolivia, River busca este jueves una remontada histórica en el Monumental de Núñez y, en la previa, Chávez charló con ’90 minutos de fútbol’ de FOX Sports.



“Llamaron amigos, pocos jugadores después del triunfo. Martín Palermo y Santiago Silva fueron los únicos. Martín me llamó para corregir lo que hice mal el otro día. Me dije que le pida disculpas al técnico. Hasta en eso es un fenómeno”, declaró el delantero argentino.



De otro lado, Wilstermann ya desembarcó en Buenos Aires, con la intención de mantener el rótulo de 'matagigantes' que se ganó como revelación de la Copa, luego de eliminar al brasileño Atlético Mineiro, uno de los mejores equipos en la etapa de grupos, donde también dejó fuera de carrera al uruguayo Peñarol.



"Venimos con la mentalidad de hacer un buen partido, de poder marcar un gol y avanzar a la siguiente instancia como todos merecemos. Venimos a hacer historia", dijo el capitán Edward Zenteno, quien protagonizó en el primer partido una arenga con insultos que se viralizó en las redes sociales .



