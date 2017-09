Roberto Mosquera vive uno de sus momentos de mayor éxito en su carrera. El reciente jueves, su equipo, el Jorge Wilstermann, goleó 3-0 a River Plate y dio un paso importante para llegar a semifinales de la Copa Libertadores. Un día después de ese choque en Cochabamba, el entrenador se dio tiempo para atender la llamada del popular programa argentino Fox Sports Radio y dejó varios comentarios que sorprendieron a algunos panelistas.



A pocas semanas del choque entre Perú y Argentina por las Eliminatorias que determinarán las chances de ambos países para clasificar al Mundial Rusia 2018, a Mosquera se le consultó sobre ello, pero el peruano evitó responder directamente. Más bien, el técnico aprovechó para analizar a parte de las prensa de ese país que hace críticas desmesuradas.

"Me preocupa. Hay un momento de confusión. Veo algunos programas en los que hay unos excesos tremendos, que todo eso suma para este momento. Mejor dicho, resta. Hay calificativos altos que no condicen con la manera, ni la forma ni los fondos, que no me gusta escucharlos en periodistas de gran trayectoria. No veo una simple responsabilidad de decir las cosas con respeto. Escucho muchas críticas ordinarias que no van con la historia del fútbol argentino.Y eso me entristece porque he jugado en Argentina. Tengo familia. He jugado en Córdoba", comentó Roberto Mosquera.

Un par de periodistas atendían al peruano y algunos asentían, demostrando estar de acuerdo con sus frases. Y Mosquera seguía. "Hay una renuncia pública en querer construir. Destruir es lo más fácil del mundo. Encontrarle la vuelta a los problemas, sin insultr y sin pelear, yo creo que es el camino. Veo unas películas tristes, ya no sé si son periodistas o francotiradores. (...) Hay que tener un poquito más de cordura, de tino", señaló.

En la entrevista, Roberto Mosquera también cuestionó el hecho que Argentina cambie de estadio para recibir a Perú conocida la noticia de La Bombonera. "Me preocupa que la Selección que tiene al mejor jugador del mundo (Messi) esté buscando dónde llevar a Perú para ganarle. A mí me dijeron "qué le parece que Perú juegue la clasificación en el Cusco". Y dije, bueno, vamos a aprovechar para ponernos todos rojos de vergüenza. Si no tenemos la capacidad, no podemos salir a decir al mundo: "Vamos a ir a jugar al Cusco. Buscar 3.500 m.s.n.m para clasificar, es decirle a todo el mundo que no puedo clasificar", dijo.

