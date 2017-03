Diego Simeone rompió el misterio del Mundial de 1998, donde Argentina eliminó a Inglaterra en octavos de final. En dicho partido, David Beckham, ascendente figura inglesa, fue expulsado por propinarle una pata al volante argentino. Después de casi 20 años, el ahora técnico del Atlético de Madrid reveló a la cadena ESPN cómo fue ese momento y qué fue lo que le dijo a la promesa del Manchester United.

El 1 de julio de 1998, el diario 'The Sun' tituló: "Diez leones heroicos y un chico estúpido", refiriéndose a David Beckham, a quien le otorgaron la culpa de la eliminación inglesa del Mundial a causa de su absurda expulsión.

Resulta que Diego Simeone le cometió una falta a Beckham, que terminaría en una patada del inglés por una frase del argentino. En la entrevista, el argentino rompió el mito.

“No me acuerdo qué le dije. Beckham era un fenómeno en ese momento. Era joven, la facha que tenía rubio, el pelo… Era la realidad. Era tan buen jugador que había que buscar cómo irritarlo. En esa jugada, que yo iba por la izquierda, le hago una falta que busco y me quedo un tiempo ahí buscándolo… Y el que se calienta, pierde. Quizás pensó ‘qué hijo de puta’ pero nunca lo dijo. Él tuvo una fuerza increíble porque después de ese episodio tuvo que soportar una crítica enorme en Inglaterra porque quedaron eliminados. Al año siguiente la destrozó. En algún punto fue hasta bueno por todo lo que pasó”.

¿Y Beckham?

Hace unos años, el ex seleccionado inglés declaró sobre esta polémica jugada que marcó su carrera como profesional. "“Esa patada a Simeone me cambió la vida. Tuve que crecer muy rápido. Lo peor es que el recuerdo no se me borra jamás”, indicó.

