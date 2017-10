Una de las últimas balas de Argentina para meterse al Mundial Rusia 2018 no dio en el blanco. Y es que el cuadro de Jorge Sampaoli empató el pasado jueves ante Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias y, a una una jornada del final, no está está en puestos de clasificación. Ni siquiera en repechaje.

Al terminar el encuentro en 'La Bombonera', el conocido periodista Alejandro Fantino criticó a rabiar a todo el equipo que representa a su país. "Son unos impresentables. No pueden ni hacer una fiesta de quince", dijo respecto a los dirigentes.

Quienes tampoco se salvaron fueron los jugadores de la Selección de Argentina. "Si uno entra al cerebro de Messi, él debe pensar cada cosa. Cómo define el 'Papu' Gómez o cuando la tira afuera Di María", añadió.

Por último, Sampaoli fue su principal mira. No se guardó nada y hasta habló del sueldo del 'Hombrecito'. "Se lleva 70 millones de peses al año (4 millones de dólares) el pelado fotocopia de Andre Agassi. Dame una solución. Cabecea tú, no sé. (...) Ya me tienen las pelotas al plato", finalizó.