La selección argentina vive una crisis futbolística. La idea de juego no existe y los resultados positivos no aparecen. Es por eso que algunas fuentes señalan a Jorge Sampaoli como posible reemplazante de Edgardo Bauza ¿Qué opina al respecto Carlos Bilardo?

El entrenador que fuera campeón del mundo en México 1986 con el conjunto 'Albiceleste' criticó al ahora entrenador del Sevilla. "Si viene a Argentina, me tomo un barco y me voy a Uruguay" señaló sin pelos en la lengua.



► Periodista argentino “Messi quiere demostrar que sin él, no somos nada”



No queda duda que, para muchos, el 'hombrecito' no es una buena persona. Tras los comentarios de Borghi días antes, ahora es Bilardo quien arremete contra un entrenador que supo salir campeón de América con Chile.

Argentina, ahora mismo, es quinta en la tabla de posiciones y, de perder frente a Uruguay en la próxima fecha, podría quedar momentáneamente eliminada de la Copa del Mundo a disputarse en Rusia el próximo año.



► Neymar anotó gol a Paraguay, celebró como un francotirador con el banderín... y se lo anularon



LEE TAMBIÉN...