Desde que Jorge Sampaoli fue anunciado como técnico de la Selección de Argentina, Claudio Borghi - otro que también estaba en el bombo para ponerse el buzo albiceleste - fue uno de sus principales críticos. "No es una buena persona", dijo en su momento.

Este jueves, el también ex director técnico de la Selección de Chile tuvo una breve entrevista con Radio Mitre y allí disparó con todo hacia su colega. Le llovió hasta de sobra.

"En un país donde se venden muchas cosas, Sampaoli llegó para vender humo. Eso me llama la atención. Sorprende con algunos drones y cámaras. Es un buen técnico, pero la verdad que no me gusta como persona", sostuvo Borghi.

Asimismo, mencionó que el DT de la Selección de Argentina no le hace bien a su entorno. "No llega a los lugares de manera adecuada y usa trampas para ganar", apuntó. ¿Habrá respuesta?

De otro lado, la prensa argentina asegura que su selección buscará jugar ante Perú en el estadio La Bombonera por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. Será una de sus últimas chances para buscar el pase al Mundial de forma directa.

