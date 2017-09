El frustrante empate 1-1 ante la eliminada Venezuela deja a la poderosa Argentina al borde del abismo en la clasificatoria sudamericana y empieza a rondar la inquietante pregunta: ¿un Mundial de Rusia sin Lionel Messi?

Los medio argentinos están preocupados por el desempeño de su equipo. Daniel Mollo, narrador de Radio Cooperativa, no soportó el resultado del último martes y explotó delante los micrófonos insultando a los integrantes de la albiceleste.

"Vengan al país y si quieren no digan nada, no hablen con la prensa, pero por lo menos digan perdón", explicó Mollo, quién no pudo evitar comparar a Lionel Messi con Diego Armando Maradona con furia.

La albiceleste sigue en zona de repechaje, ahora con 24 puntos, y deberá recibir a Perú y visitar a Ecuador en las dos últimas fechas de la clasificatoria.