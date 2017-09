¿Quién no se acuerda de Fernando Redondo? Unos de los jugadores más pensando de la Argentina de los 90. Antes de que explotara Juan Sebastián Verón, Redondo era el eje de la volante Albiceleste. En el Real Madrid destacaban su juego, nadie puede olvidarse del autopase de taco que hizo en el Old Trafford frente al Manchester United y quizás, si hubiese destacado en este siglo XXI, sería considerado un pilar en lo que es la volante central. No obstante, Fernando se ha vuelto noticia por lo que viene haciendo su hijo Federico.



Vital en las menores de Argentinos Juniors, Federico ha marcado goles importantes – pese a ser mediocampista – que le han valido ser convocado a la Selección Sub 15 Argentina de Pablo Aimar. No obstante, pese al minuto de fama que tiene por el padre, el hijo no se emociona y pisa tierra con los comentarios que hace frente a los medios argentinos.



“No siento presión por ser Redondo, es un orgullo. Mi papá me habla después de los partidos y me aconseja en qué mejorar”, declara el joven de 14 años. Su padre, por su otro lado, intenta siempre liberarlo de las presiones. ¨Como padre lo que trato es de darle apoyo, contenerlo. Hay que medir también la edad que tienen y que ciertas palabras pueden afectarlos. Lo que le digo siempre es que disfrute y juegue al fútbol¨, argumentó Fernando.



Federico es destacado por su habilidad con el balón: l cuidado de la pelota, panorama de juego, personalidad, presencia y pegada, el buen pase como estandarte. La AFA notificó a Argentinos Junios para que el jugador forme parte de la delegación que jugará un amistoso en Catamarca.



