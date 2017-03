La selección de Argentina no vive un buen momento en las Eliminatorias Rusia 2018. Si hoy terminara la clasificación, los albicelestes disputarían el repechaje del torneo, pero con un equipo que todavía no logra construir una idea de juego. Los de Bauza no han logrado brillar y recién en la última jornada ante Colombia pudieron volver al triunfo, luego de cuatro cotejos sin sumar de a tres. Lionel Messi, el llamado a ser el distinto en el equipo, no ha logrado cuajar a sus compañeros y es el principal foco de atención de hinchas y periodistas.

La relación de Bauza no es la mejor. Se sabe que ha sido muy criticado, sobre todo por no poder potenciar el talento ya conocido de jugadores como Higuaín, Agüero, Di María y el propio Messi. Es por eso que Nicolás Falcón, periodista uruguayo le formuló una pregunta que dejó mal parado al estratega.

"Patón, ¿qué Messi vamos a ver, el que juega 14 puntos cuando está en Barcelona o el que juega 5 puntos cuando está con vos?", formuló el periodista. Todos los colegas de Falcón reaccionaron ante la intempestiva pregunta del joven comunicador.

Sin embargo, Edgardo Bauza respondió con el temple que lo caracteriza. "Respeto lo que vos decís, pero para mí Messi jamás jugó para 5 puntos. Para mí todos los partidos juega 14", aseveró el ex DT de Sporting Cristal de Perú.

Si bien la pregunta de Falcón fue la última de la rueda de prensa, este no se quedó contento con la explicación de Bauza y le lanzó otra pregunta. "¿Eso no es hipocresía?, indagó. El estratega mantuvo la compostura y respondió con calma. ""Respeto tu opinión, pero es así como yo lo veo", finalizó.

