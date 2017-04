Selección Argentina: este lunes le comunicarán a Bauza que no seguirá como técnico

Todo parecía consumado después de la derrota de Argentina sobre Bolivia en las Eliminatorias y tal parece que el contrato se finiquitará este lunes. Edgardo Bauza dejará de ser entrenador de la Selección cuando su representante, Gustavo Lescovich, se reúna con directivos de la AFA y definan cómo resolver el tema contractual entre ambas partes.



En los últimos días, Bauza se resistía a desconfiar. El ‘Patón’ estaba advertido, aunque de alguna manera se aferraba a las palabras públicas y a los gestos para las cámaras.



Sin embargo, ahora sí se convenció de que está afuera de la selección. El ex Sao Paulo sabe que le mintieron todo el tiempo.



No obstante, Bauza no piensa renunciar. La AFA tendrá que echarlo como pagar el costo político de romper su contrato y tendrán que indemnizarlo (el acuerdo rondaría los 900 mil dólares).



