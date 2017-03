Caruso Lombardi es reconocido por sus constantes polémicas en el fútbol argentino. Un entrenador al que solo le importa ganar, sin importar las formas, y que ha conseguido salvar la categoría con diversos equipos de la Primera División. Su voz es escuchada, sin duda alguna, y en un momento crítico para la selección de su país no dudó en señalar su solución.

El técnico de 55 años entiende que Sergio Romero no puede seguir siendo el arquero titular. "Me parece que (Agustín) Marchesín es un portero que podría estar en la Selección" empezó, para luego hablar sobre la defensa, donde "me gustó al de la Copa América: Mercado, Otamendi, (Ramiro) Funes Mori y Rojo". En la volante, "pongo a Román Martínez, Iván Marcone o Damián Musto. Por izquerda me gusta Ignacio Malcorra", además Ricardo Centurión o Lautaro. Finalmente, el ataque lo conformaría con Gustavo Bou y Paulo Dybala.



Además, Caruso tiene claro quién no seguiría siendo llamado si él toma el cargo que ocupa actualmente el 'Patón' y son, nada más y nada menos que Ángel Di María, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero. "Cuando mejoran y arranca el Mundial, si están bien adentro de vuelta. Y si no están bien se quedan en su equipo" sentenció.

No queda duda de que la 'Albiceleste' necesita enderezar el rumbo para llegar a la Copa del Mundo; sin embargo, tantos cambios podría torcerlo y, sin Lionel Messi, todo será un peldaño más difícil.



