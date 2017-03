Las sensaciones no son positivas en la selección argentina dirigida por Edgardo Bauza. El 'Patón' no encuentra el rendimiento, el equipo no se siente cómodo dentro del campo y la desesperación se sobrepone a la creación, como demostró el arquero Sergio Romero.

Corrían los minutos finales del encuentro en el Monumental, Chile había sido superior a una Argentina que ganaba gracias -como casi siempre- a un tanto de penal anotado por Lionel Messi y una acción del portero del Manchester United quedó en la retina de todos los hinchas.



► Selección Peruana: ¿cuáles son sus chances de clasificar al Mundial Rusia 2018?



Romero, tras el disparo desviado, pidió, mediante gestos con las manos, que no se apresuren en pasar los balones, lo que se entiende como "hagamos tiempo". Una sensación que, sin duda, delata el presente argentino.

Felizmente para los intereses de la 'Albiceleste', el equipo pudo sacar los tres puntos en un partido siempre complicado y subir a la tercera posición de la tabla, donde, ahora mismo, tiene ticket directo a Rusia 2018.



► ¡Qué boquita, eh! Messi se puso furioso e insultó a árbitro tras el Argentina-Chile



LEE TAMBIÉN...