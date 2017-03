Cuando hay Eliminatorias, muchos creen que no hay fútbol en Sudamérica. Pero un domingo sin ir a la cancha puede ser un pecado para algunos aficionados en el mundo y más aún para quien no pudo presenciar en vivo desde el estadio el túnel o – huacha como le decimos en Perú – de Ricardo Centurión al lateral derecho Javier Capelli. La jugada puede convertirse en viral en las próximas horas, puesto que se trata de algo espectacular a nivel individual.



Minuto 13 del partido entre Boca Juniors con San Martín de San Juan. Todo el estadio San Juan del Bicentenario hinchaba por sus colores hasta que vio la individualidad del jugador xeneize. Jugada realizada por la banda izquierda, el ex compañero de Christian Cueva llevaba el balón, hizo una bicicleta, otra, una más y una más para llevarse a Capelli. Un verdadero lujo.



Segundos después, el volante fue por la zaguero derecho Juan Mattia. Enganche a un lado y enganche hacia el otro lado para ser derribado cerca del área para un tiro libre a favor de Boca. La jugada quedó ahí, la genialidad del jugador argentino quedará grabada en la mente de los aficionados en los próximos días. No es para menos, ese tipo de acciones las vemos a diario en futbolistas como Neymar, Lionel Messi y compañía, no tanto así en el Torneo Argentino.



Boca Juniors se encuentra – hasta el momento del partido – en la Primera División del campeonato albiceleste, mientras que San Martín de San Juan está en los últimos lugares.



