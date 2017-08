Siempre con la misma chispa. Newell's Old Boys, Eduardo Bermúdez, presentó hoy oficialmente a sus nuevas incorporaciones leprosas. Entre los mencionados se encontraba Brian Sarminto, quien como nos tiene acostumbrados, soltó una que otra frase divertida que se convirtió en Viral.

Me estoy adaptando a la ciudad, hace 13 años que me fui de acá y es un nuevo comienzo estoy feliz. Cuando firmé dije que esto era un sueño. Después de la lesión ya hice trabajos en velocidad y con pelota y espero llegar bien al inicio del campeonato", explicó el ex Banfield.

► Un gesto digno de aplaudir: la emoción de un niño luego de recibir la camiseta de Mesut Özil



Sin embargo, cuando le preguntaron qué tipo de baile mostraría en sus festejos luego de un gol con la camiseta de Newell's, este respondió:

Depende, alguno que hice con Tinelli. O puede ser que me junte con el 'morocho' de acá (Luis Leal), aunque aun no se como baila", explicó, estallando risas en los presentes.

Entre los refuerzos de los lepras también se encuentra Mauro Guevgeozian. El delantero tuvo una gran temporada con Temperley siendo el goleador del equipo y salvando la baja.