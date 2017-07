Los penales salvan vidas ¿o no? Atlético Mitre de Santiago del Estero levantó el trofeo del segundo ascenso a la Primera B Nacional al vencer como visitante en la definición con tiros penales a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Gerardo Corlaván, jugador del equipo mendocino. tuvo en sus pies la victoria en el último disparo desde los doce pasos; sin embargo, no pudo anotar. El fallo no solo le costó el ascenso a su equipo, también el trabajo.

En declaraciones al programa Ovación 90, el defensor, quien curiosamente anotó de penal para darle el boleto al equipo para disputar la Final, mostró su tristeza por la eliminación y por no poder continuar en el equipo. El hecho se convirtió en viral de inmediato.



"No me voy, me echaron. Me dijeron que no me iban a renovar, que no me iban a tener en cuenta. Me lo comunicó Julio Díaz, primero me pidió el departamento y le pregunté si no me iban a renovar y dijo que no, que lo había decidido la Comisión", señaló.