Diego Maradona es ídolo en Argentina debido a la exitosa carrera en el mundo del fútbol que ha tenido en los diferentes equipos donde ha militado. Sin embargo, tras su retiro, sus constantes declaraciones polémicas junto a su pésimo desempeño con DT de la albiceleste le ha quitado un poco de autoridad a la hora de referirse a la selección.

En esta oportunidad, la nueva Argentina de Sampaoli ha sido criticada por una de las leyendas más grandes del fútbol. Todo empezó cuando el 'Hombrecito' llamó a Mauro Icardi, delantero que posee todo el rechazo del 'Pelusa'.

La convocatoria y alineación de Jorge Sampaoli ha desatado la furia y preocupación de Diego Maradona. "Hoy tenemos una Selección Argentina, que cuando ves la formación, me asusto (...) Creo que hay mejores jugadores que los que elige este hombre, declaró", dijo a DirecTV Sports.

"Si quisieron encontrar en Icardi a Batistuta, le erraron muy lejos”, agregó el polémico exjugador. Además, le echó parte de la culpa a Javier Zanetti, a quien acusó de también ser representante de Icardi.

Llamadas de Wanda Nara



"Un día hablé con Bauza y me dijo que tenía tres llamados de Wanda Nara. ¿Cómo encontró mi número de teléfono?, me decía el Patón", dijo Maradona.



Además, Maradona defendió a Gonzalo Higuaín, quien no es tomado en cuenta por Jorge Sampaoli. "Se le escapó la tortuga a esta gente (...) Es una falta de respeto. Higuaín pudo haber errado goles que hubieran cambiaron el curso de todos los males de la Selección, pero no se puede limpiar a un jugador por otro que no conocés cuando al Pipa lo conoce todo el mundo", finalizó.