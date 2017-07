Lo que importa es lo de adentro. Esa es la frase que podría representar a Egidio Arévalo Rios, quién decidió cortar una entrevista en vivo en Argentina., luego de ser cuestionado por su supuesto sobrepeso, como lo muestra un video en YouTube.

La reciente incorporación de Racing de Avellaneda, iniciaba una amena conversación en el programa Identidad Racinguista hasta que hicieron referencia a su estado físico, tema polémico entre los hinchas de 'La Academia'. En ese momento el ánimo del jugador cambió.

► ¡Hay dinero! El crack en el que Real Madrid se gastaría los 80 millones de la venta de Morata

"No sé quién lo ha dicho, todos los que me han escrito en las redes sociales nunca han dicho nada de más, son ustedes lo que dicen eso o dónde lo viste, sino los invito a que vengan a un entrenamiento para que vena cómo estoy, de que no tengo ningún problema", dijo enojadamente el futbolista uruguayo.

Finalmente Arévalo Rios decidió cortar la entrevista: "No sé porque dices eso porque no lo dicen en ninguna parte, la verdad la gente me ha recibido muy bien, lo que dijiste no me ha parecido... Un gusto hablar con ustedes, no es por nada, pero si vamos a empezar así va a estar mal".