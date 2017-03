El fútbol argentino pasa un buen momento, ni dentro de la cancha ni fuera de ella. El juego del equipo no convence y los hinchas "sufren", como ellos mismos describen, cuando ven a su selección. Ese sufrimiento fue utilizado como burla por los chilenos presentes en el Monumental, como se puede ver en YouTube.

Durante el partido de este jueves, los visitantes no dudaron en provocaron a los locales a través de un peculiar cántico. "Oh, no te da vergüenza, son locales y no alientan" fueron las palabras de la arenga.



El estadio donde suele ser local River Plate no tuvo más remedio que pifiar en señal de respuesta, aunque, sin duda, el silencio era consecuencia de un equipo que sufría ante una selección chilena que era más dentro del campo.

El resultado terminó siendo favorable para la 'Albiceleste' que, a pesar del juego, consiguió tres puntos clave en su lucha por clasificar al mundial y llegó a la tercera ubicación de la tabla de posiciones.



