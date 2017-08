No solo en los partidos por los puntos la mayoría de los futbolistas da su máximo esfuerzo por su equipo. También es común que se vea eso en lo duelos amistosos, como lo vemos en YouTube. Así lo demostró Pablo Mouche con la camiseta de Banfield ante Boca Juniors, su exclub.

Precisamente el delantero argentino fue protagonista de un incidente cuando ya había abandonado el campo. Mouche estaba junto a los demás suplentes, al borde de la cancha, cuando en eso escuchó una serie de insultos e improperios de parte de la hinchada 'Xeneize'.

Pablo Mouche, como se aprecia en YouTube, no soportó los ataques, se puso de pie y se dirigió al alambrado para responder a los fanáticos de la misma forma: con insultos. No satisfecho con ello, invitó a pelear a uno de ellos. Algunos integrantes de Banfield detuvieron al 'Loco' para que el hecho no llegue a mayores.

En cuanto al partido, Edwin Cardona volvió a gritar gol con la camiseta de Boca Juniors, esta vez en el minuto final del amistoso ante Banfield. El volante colombiano marcó el empate gracias a un potente remate desde fuera del área, imposible para el guardameta Mauricio Arboleda. Fue el 1 a 1 que mandó el encuentro a los penales.



El 'Taladro' se adelantó tan solo a los cuatro minutos con un golazo de tiro libre de Sperduti, y de ahí en más, trató de cuidar el resultado, ante los intentos inútiles de los 'xeneizes', que desperdiciaron algunas ocasiones claras de gol. Incluso el propio Cardona tuvo hasta dos claras para marcar, pero falló.

