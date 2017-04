Gonzalo Higuaín se encuentra hace más de cuatro días en Napoli y debe vivir la peor estancia de su carrera. Hace algunos años, lo amaban en el San Paolo y ahora lo insultan y hasta hacen papel higiénico con su cara. Tras cuatro días en la ciudad del sur de Italia, el delantero argentino le mandó un mensaje a toda la afición y el presidente Antonio Laurentis en un video que se ha convertido en viral en el mundo del YouTube.



Juventus realizaba los calentamientos en el estadio, Higuaín se aproximaba a entrar a los camerinos y en ese momento, todos los tifosi empezaron a insultarlo, a lo que el delantero señaló y culpó al presidente del Napoli. ¿Por qué lo hizo? Meses atrás, el albiceleste indicaba que sentía irse del equipo, pero que el Napoli no cumplía con sus condiciones.



Higuaín marcó su vigésimo cuarto gol de la temporada con lo que demuestra que ha sido un acierto su fichaje con la Juventus. Por cosas de la vida, no le demoró mucho al argentino marcarle a su ex equipo. Como lo suele realizar cada futbolista, Higuaín no lo celebró, pero sí mandaba que se ha convertido en viral y es publicado en todo YouTube.



Juventus será local este sábado ante Chievo Verona en una fecha de la Serie, campeonato en donde cada vez es más puntero. Higuaín levantará su primer ‘Scudetto’.



Un cazador en el área: el golazo de chalaca de Luis Suárez ante Sevilla por la Liga [VIDEO]