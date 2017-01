Arsenal vs. Bournemouth EN VIVO: se enfrentan por la fecha 20 de la Premier League desde el estadio Dean Court. Los ‘Gunners’ serán visitantes en una nueva jornada de la liga inglesa. El duelo será el martes 3 de enero desde las 2:45 pm. (horario peruano) y será transmitido por DirecTV.

Arsenal regresa a la acción tras vencer al Crystal Palace en el primer día del 2017. Los londinenses vencieron por 2-0 con un golazo de Olivier Giroud que ha dado la vuelta al mundo. El ‘escorpión’ del francés ha sido comentado por todos.

Arsenal vs. Bournemouth: horarios del partido

País Hora México 1:45 p.m. Perú 2:45 p.m. Colombia 2:45 p.m. Ecuador 2:45 p.m. Uruguay 4:45 p.m. Paraguay 4:45 p.m. Chile 4:45 p.m. Argentina 4:45 p.m.

Contra el Bournemouth, el Arsenal podría alinear a los mismos jugadores de la fecha pasada de Premier League. Mesut Özil podría perderse este juego debido a una enfermedad que también lo marginó de la victoria contra el Crystal Palace.

Pero el alemán del Arsenal no sería el único que quedaría fuera de la convocatoria para el choque frente al Bournemouth. Mohamed Elneny partió a su país para jugar la Copa africana de naciones. Además, Theo Walcott y Kieran Gibbs están lesionados.

El Bournemouth, que en la jornada anterior goleó al Swansea (3-0), busca su primera victoria sobre el Arsenal. El cuadro conocido como ‘Cherries’ nunca ha podido vencer a los ‘Gunners’. De hecho, los ‘Cañoneros’ buscan su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones.

Para el duelo del martes, el Bournemouth podrá contar con Benik Afobe, quien prefirió no jugar con Conga la Copa Africana. Pero no todo es bueno, porque Jack Wilshere no estará presente, debido a que chocará contra el Arsenal, dueño de su pase.

Arsenal vs. Bournemouth: posibles alineaciones

Arsenal: Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Coquelin; Oxlade-Chamberlain, Ramsey, Sanchez; Giroud.

Bournemouth: Boruc; Francis, Cook, Ake, Daniels; Arter, Surman, Gosling; Stanislas, Wilson, King.

