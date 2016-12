En un cierre de año complicado para la Selección Argentina, Edgardo Bauza dio sus últimas declaraciones del 2016 en donde habló del presente de la albiceleste, así como de futuras convocatorias para las Eliminatorias. El ‘Patón’ habló de Lionel Messi y de su posible renuncia si es que el delantero del Barcelona le armarse el equipo, tal como se ha especulado antes.

“A los que creen que Messi me arma el equipo, no puedo contestarles: si eso pasa, me voy a mi casa”, señaló el técnico argentino en cuanto a los rumores sobre este hecho. Si recordamos, en la época del ‘Tata’ Martino, se comentaba que el ‘10’ del Barza había pedido su fichaje, así como otras condiciones en el equipo, como es el caso de la titularidad de Mascherano.

► Alan Ruschel reveló el secreto para lograr sobrevivir del accidente aéreo

Con respecto a Mauro Icardi, Bauza comentó que el atacante del Inter de Milán se encuentra entre sus posibles convocados, aunque primero no tendrían que estar en lista Gonzalo Higuaín y Lucas Pratto, quien pudo ser compañero de Christian Cueva en Sao Paulo, de acuerdo a declaraciones del extécnico de Sporting Cristal y San Lorenzo, entre otros equipos.

Bauza agregó a Radio Rivadavia que, además de Messi, hay otros jugadores indiscutibles en su equipo hoy por hoy: Sergio Romero, Nicolás Otamendi y Funes Mori. Precisamente, los primeros dos son algo cuestionados por su presente en la Premier League.

► Messi y Suárez se enfrentaron a un drone en Japón y este fue el resultado

Las diez tarjetas rojas más insólitas de la historia del fútbol

LEE TAMBIÉN…