Bolívar vs. The Strongest disputarán hoy, en vísperas de fiestas de Navidad, la final de la Liga de Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz. Se trata de un duelo definitorio tras quedar igualados en la temporada regular jugadas 22 fechas. El partido se iniciará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana) y 12:00 p.m. (hora boliviana).

Tras una enardecida discusión a tres bandas entre la Liga Profesional, los celestes y los ‘Atugrados’, se resolvió que el clásico boliviano se juegue al mediodía en el recinto que ambos clubes comparten como sede.

Bolívar vs. The Strongest: horarios del partido

País Hora México 10:00 a.m. Perú 11:00 a.m. Colombia 11:00 a.m. Ecuador 11:00 a.m. Venezuela 12:00 p.m. Bolivia 12:00 p.m. Uruguay 1:00 p.m. Paraguay 1:00 p.m. Chile 1:00 p.m. Argentina 1:00 p.m. Brasil 2:00 p.m.

Beñat San José, técnico de Bolívar, lamentó que afrontarán la final con las ausencias del delantero argentino Gastón Cellerino y del también atacante Juan Carlos Arce, ambos expulsados en el partido anterior.

El técnico español también acusó a la Liga de haber perjudicado al Bolívar y de favorecer al The Strongest después de la derrota (3-2) que encajó su equipo ante el Sport Boys en tiempo extra en el duelo disputado el miércoles y de no haber logrado imponer su deseo de que el clásico se juegue el domingo en lugar del sábado.

Su homólogo en el ‘Tigre’, César Farías, expresó ante los medios que no tiene preferencias entre jugar el 24, el 25 o cualquier otro día, y puso como ejemplo la final de la liga mexicana, que se celebrará en Navidad. “Es parte del fútbol”, aseveró.

Farías dijo que no se siente “con ninguna ventaja” por estas circunstancias y expresó que su equipo es “más disciplinado” porque tuvo menos amonestaciones y encajó menos goles en el torneo.

“Nosotros nos sentimos bien y convencidos de lo que hacemos, que es distinto, pero después son 90 minutos, y al sonar el ‘pitazo’ se acabaron las bocas muy grandes”, expresó.

‘El Tigre’ y ‘La Academia’ se destacaron pronto en la liga, hasta el punto de que han terminado 15 puntos por encima del tercero, Oriente Petrolero, y la segunda mitad del torneo prácticamente consistió en la persecución de The Strongest a su eterno rival, siempre con unos puntos de ventaja.

Fuente: EFE

