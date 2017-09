Adriano es fotografiado con narcotraficante y desató toda su furia en Instagram

Está en el ojo de la tormenta y no precisamente por su culpa. Adriano Leite Ribeiro, o mejor conocido como Adriano o 'El Emperador', fue un extraordinario goleador brasileño que supo ser idolatrado por la mayoría de fanáticos en el mundo, pero también criticado y llevado al infierno por sus malas decisiones e indisciplinas. En Europa o en Brasil, Adriano siempre era seguido bajo de la lente de los medios en el mundo, porque se sabía siempre que andaba vuelto en indisciplinas o en situaciones un poco incomodas.



El exseleccionado brasileño y jugador del Inter de Milán, se encuentra envuelto ahora en un nuevo escándalo en su país al aparecer en el diario 'Meia Hora' una imagen suya junto a Rogério 157, un narcotraficante muy conocido y temido en Brasil.



"Que Dios perdone a estas ruines personas", fue el titular que colocó el mencionado medio junto a la imagen donde aparece -si bien no se le ven los ojos- Adriano junto a Rogério, quien controla el tráfico de la Rocinha, la favela más popular de Río de Janeiro.

Ante el revuelo surgido por la portada, el exfutbolista utilizó su cuenta de Instagram para expresar su fastidio por haber utilizado una foto donde él aparece. Incluso, el delantero amenazó al medio con iniciar acciones legales.



"Dios mío... Es impresionando cómo tratan de derrumbarme. Estoy en casa, hace tiempo que no salgo de aquí. No estoy haciendo nada. Es impresionante cómo les gusta hablar de mí. No me dejan en paz. Afortunadamente, Dios ve lo que hago", señaló Adriano en un video que grabó para su Instagram.



"Soy una persona pública y me tomo fotos con quien quiero. Es increíble el grado de maldad que ustedes tienen. Pero esto no va a quedar aquí, estoy cansando. Voy a procesarlos a todos. Para mí ya basta. Les perdono, pero esta vez no va a quedar impune", finalizó. ¿En qué quedará todo este tema en donde Adriano anda envuelto?



Nadie tiene 'vara': hija del 'Nene' Cubillas hizo cola por horas en busca de una entrada para ver Perú